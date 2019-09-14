شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: ثبات الدولة المصرية وتماسك شعبها هو من يقف في وجه أي خطر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تمنيه بأن تصبح مصر في مستوى مناسب بين الدول في التعليم، وقال إن «النجاح يتطلب الجهد والعمل والتعب».

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وأضاف الرئيس خلال جلسة اسأل الرئيس، في المؤتمر الثامن للشباب، أنه «قريبا نفتتح جيلًا جديدًا من الجامعات يواكب عملية تطوير التعليم ورقمنة الامتحانات لتحييد العامل البشري في تقييم الطلبة»، مضيفًا: «بنك المعرفة بيفيد من الأطفال الصغيرين لغاية الحاصلين على الدكتوراه»، مؤكدا «أن البنك حصل على جزء كبير من نقاشات الدولة قبل طرحه».

وأكد أن «ثبات الدولة المصرية وتماسك شعبها هو من يقف في وجه أي خطر، ومصر تدافع عن نفسها بجيشها وشعبها».