شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «بقى ابن مصر اللي وقف في 3 يوليو وبالجيش وبأولاده تعملوا فيه كده» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الرد على الشائعات التي تداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن القصور الرئاسية وغيرها من المشروعات، معاتبًا: «بقى ابن مصر اللي في 3 يوليو 2013 وقف بنفسه وبالجيش وبأولاده تعملوا فيه كده»، مضيفًا ضاحكًا: «أنا بقى باخد حقي دلوقتي».
وأضاف خلال جلسة اسأل الرئيس، في المؤتمر الثامن للشباب، أن «شعب مصر صمام الأمان لبلده، ومينفعش حد يهز ثقتكم في جيشكم».
وتابع: «ينفع ييجي اليوم اللي أقول فيه في فواتير بأكلي وشربي، وأنا قولتها عشان خاطركم يا شعب مصر، وأنتم عايزين الجيش والشرطة اللي بيقدموا أرواحهم عشانكم يتقال عليهم كدة»، مضيفًا: «الكلام اللي اتقال خلال الأيام الماضية صعب جدًا، ولكن إحنا مش بنتهز، وإحنا معانا ربنا، والمصلحون معاهم ربنا، والمفسدون عمر ربنا ما هيبقى معاهم، وإحنا بنحاول نصلح».
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