شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: تطوير التعليم يتطلب تكاتفًا شعبيًا.. و«مش معقول نضيّع الناس» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر بها 23 مليون طالب، و50 ألف مدرسة، و1.8 مليون مدرس، وميزانية التعليم 130 مليار جنيه، 80% (حوالي 100 مليار) هي رواتب وأجور للعاملين، وبقية المبالغ للتشغيل وهي بعيدة عن المنظومة.

وأضاف الرئيس السيسي في جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أنه «لابد أن يكون الرأي العام متقبل أو على الأقل مستعد للتطوير، مشددًا على أن "التابلت" عنصر بسيط من عناصر التطوير، وهو موضوع متكامل، مؤكدا: «إحنا لوحدنا كدولة مننجحش.. مش معقول هنعمل تطوير عشان نضيع الناس.. الموضوع تمت دراسته كويس، والتعليم بالذات تبان نتائجه بعد سنوات طويلة».

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وتابع قائلا: «هل المسار الحالي أفضل أم أسوأ؟؟ بالطبع أفضل، لأن اللي إحنا فيه صعب قوي.. تشكيل وعي الناس ليس بالمدرسة فقط، ولكن بالمدرسة والإعلام والمسجد والكنيسة والأسرة وغيرها».

وانطلق المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، لمدة يوم واحد، بمشاركة 1600 شاب.