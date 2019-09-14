شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: زيادة رواتب المعلمين ألف جنيه تتكلف 13 مليارًا «وإن شاء الله ندبرهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مطالب المعلمين بزيادة الحافز المادي في المنظومة الجديدة، قائلًا إن مصر بها 1.8 مليون معلم، مشيرًا إلى أن تكلفة زيادة الرواتب لهم 1000 جنيه في الشهر تبلغ حوالي 13 مليار جنيه.

وأضاف «السيسي»، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب: «إن شاء الله نحاول ندبرهم».

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وانطلق المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، لمدة يوم واحد، بمشاركة 1600 شاب.

وتضمنت فعاليات المؤتمر ثلاث جلسات، أهمها جلسة «اسأل الرئيس».