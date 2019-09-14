شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى لمطار القاهرة، برئاسة أميرة عطيه نجدى، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

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وبناءً على إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي بالاشتباه في محاولة الراكب اليمنى «ا. م. م»، المسافر إلى اليمن على رحلة طائرة الخطوط اليمنية رقم 609، تهريب بضائع ممنوعة.

وبالعرض على أميرة عطية، مديرة الإدارة، قررت تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من وليد صبري وبسمة شلبى، مأمورى الجمرك، تحت إشراف عبدالفتاح إبراهيم دويدار، مدير الحركة، حيث تبين وجود «116 شريطًا بكل منها 10 أقراص بإجمالي 1160 قرصًا من أقراص ابتريل 0.5 مجم المخدرة مخبأة داخل علبة هاتف محمول وعلبة دواء ليبراكس وعلبة دواء كال ماج وعلبة دواء امبريد داخل حقيبته».

قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام جمارك مبنى الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 35 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.