شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني تشهد أكبر نسبة تنوع في تمثيل الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب تنوعا يعد الأكبر في تاريخ المؤتمرات الوطنية للشباب بحضور مختلف فئات الشباب جغرافيا ومهنيا وتخصصيا، حيث حضر شباب البرنامج الرئاسي بتنوعهم المعهود ومختلف الشباب من المحافظات سواء في الدلتا أو الصعيد أو المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى شباب مختلف الجامعات جنبا إلى جنب مع طلاب الكليات العسكرية وطلاب كلية الشرطة.

كما حضر أيضا شباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية وشباب أطباء وشباب باحثين وأكاديميين بالإضافة إلى شباب الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب السياسيين.

وحضر أيضا الرمز الحقيقي للشباب وهم الرياضيون، حيث ظهر فريق كرة اليد للناشئين الذي توج بلقب كأس العالم لكرة اليد، إضافة إلى لاعبي مصر في دورة الألعاب الأفريقية الذين اكتسحوا الدورة بأكبر عدد من الميداليات في تاريخ الدورة.

عن النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب

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ويقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة على عدد من الجلسات النقاشية، ويعد أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة هو جلسة اسأل الرئيس التي تم فتح باب توجيه الأسئلة عليها على الموقع الإلكتروني Askthepresident.net

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث يحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وبدأ المؤتمر الوطني للشباب كفرصة للحوار، والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦.

وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد ساهم المؤتمر في خروج العديد من التوصيات، كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، الذي عُقِدَت منه نسختان حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات، منها تنفيذ ملتقى الشباب العربي الإفريقي.

كما كان من توصيات المؤتمر الوطني إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.