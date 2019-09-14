شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الدولة بمفردها لا تستطيع تحقيق النجاح دون مساندة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «الدولة بمفردها لا تستطيع تحقيق النجاح دون مساندة المجتمع».
وأضاف، خلال جلسة اسأل الرئيس، في المؤتمر الثامن للشباب، أن «الأولوية خلال الست سنوات الماضية كانت لتثبيت أركان الدولة المصرية».
وتابع أن «عملية إصلاح الدولة كانت على مراحل عدة ضمنها التعليم، و80% من ميزانية التعليم في مصر تخص الأجور فقط»، مشيرًا إلى أنه «لدينا ما يقرب من 23 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة».
وأكد أنه لابد من تعاون المجتمع مع الدولة لإنجاح منظومة تطوير التعليم، وأن الدولة وضعت نظامًا جديدًا للتعليم بعد دراسة شاملة، مضيفًا: «لن نضيع أولادنا».
وأكد أن «تحسن قدرتنا الاقتصادية سينعكس بشكل كبير على منظومة التعليم، وأنا نفسي أشوف ولادي أشطر ناس في الدنيا».
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