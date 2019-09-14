شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز المصري للدراسات: الشائعات آفة أي مجتمع من أجل تدميره واختراقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هاني غنيم، رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، إن مؤتمرات الشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركته تأتي من أجل زيادة وعي الشباب حول القضايا التي تواجه دولتهم، حيث يظهر في جلسات المؤتمر أن الشباب يسأل والمجتمع يُجيب عليها بشكل دقيق، وذلك تجنبًا لانخراطهم وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأضاف، خلال حواره في تغطية خاصة لشاشة «TeN» عن مؤتمر الشباب، أن الشائعات هي آفة أي مجتمع من أجل تدميره واختراقه، كما أن مؤتمرات الشباب هي العنصر الأساسي في تقدم هذا المجتمع، حيث يناقش قضايا الإرهاب الذي تضعه دول العالم بأكمله على رأس أولوياتهم من أجل مواجهته.

وأشار رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية إلى أن مصر كان لها السبق في تحذير العالم من خطر الإرهاب، وحاولت إلقاء الضوء على خطر الإرهاب في المجتمعات الدولية، كما أن مصر كان لها السبق «مصر حققت نجاحات كبيرة في ملف مكافحة الإرهاب، ومحاولات إنذار المجتمع الخارجي بخطورته».

وتابع: «الشباب مبقاش عندهم أي مشكلة إنهم يسألوا في أي حاجة، وجود الخبراء اللي ممكن الشباب يتحاوروا معاهم يدونا أمل في المستقبل، لأن الشباب أصبح عنده القدرة على النقاش».