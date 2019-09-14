شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم أبطال دورة الألعاب الأفريقية خلال مؤتمر الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم أبطال دورة الألعاب الأفريقية ٢٠١٩، خلال مؤتمر الشباب. وأضاف «راضي» أن الرئيس السيسي منح وسام الرياضة من الطبقة الأولى للحاصلين على الميداليات الذهبية، ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للحاصلين على الميداليات الفضية، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة للحاصلين على الميداليات البرونزية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية.

الرئيس السيسي يكرم شباب الرياضيين أبطال دورة الالعاب الأفريقية‎ الرئيس السيسي يكرم شباب الرياضيين أبطال دورة الالعاب الأفريقية‎

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