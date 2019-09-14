مصر تُدين استهداف معملين تابعين لـ«آرامكو»: ندعم أي إجراءات سعودية لحفظ الأمن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدانت مصر بأشد العبارات استهداف مَعمَلين تابعين لشركة آرامكو في محافظة بقيق بالمملكة العربية السعودية بواسطة عدد من الطائرات المُسيرة، صباح السبت. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

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