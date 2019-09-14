شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تمنح أوائل الثانوية العامة تذاكر مجانية لزيارة إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستقبال أوائل الجمهورية من طلبة الثانوية العامة المسافرين، اليوم، على رحلتي مصر للطيران رقم Ms705 وMs703، المتجهتين إلى مدينة ميلانو بإيطاليا، من مبنى الركاب رقم 2 خلال سفرهم لقضاء رحلة العمر.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة الوطنية تسعى دائمًا لدعم المتفوقين علميًا وإكسابهم مهارة التعرف على الثقافات المختلفة.

ومن خلال هذه الرحلة، فإننا نهدف لأن يتعرف أبناؤنا على المكانة التي وصلت إليها منظومة الطيران المدني من خلال تجربة السفر الفعلية التي يقوم بها الطلبة والتي تبدأ بزيارة مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة والقيام بجميع إجراءات ومراحل السفر وكذلك مشاهدة درجات التكنولوجيا والرفاهية المتوفرة على متن طائرات الشركة.

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وأضاف «عادل» أنه يتمنى أن يستفيد الطلبة بقدر كبير من هذه الزيارة ويعيشوا ولو لوقت وجيز تجربة الحياة العملية التي يعيشها الفرد بعد اجتيازه للمراحل التعليمية، فهم نخبة متميزة من الشباب، قادرون على صنع مستقبل مشرق لهم.

كما أكد حرص «مصر للطيران»، على المشاركة سنوياً في رعاية أبناء مصر المتفوقين، تقديراً منها لأهمية دعم الشباب المتميز والقادر على صنع مستقبل مشرق لبلده، لذا منحتهم تذاكر سفر مجانية لزيارة عدد من المدن والمعالم السياحية بدول أوروبا، وهذا العام تقدم مصر للطيران تذاكر مجانية لعدد 43 طالبا من أوائل الجمهورية لزيارة مدن إيطاليا.

واستقبل فريق من العلاقات العامة بالمطار وشركة ميناء القاهرة الجوي، بعثة طلبة الثانوية العامة بصالة الخدمة المميزة والترحيب بهم ومنحهم هدايا تذكارية تقديرًا لتفوقهم الدراسي وتشجعيا على مواصلة النجاح.

من ناحية آخرى، أعرب أوائل الثانوية العامة وأسرهم والوفد المرافق لهم قبل انطلاق الرحلة عن شكرهم العميق لـ«مصر للطيران»، التي تقوم بهذا الدور من منطلق مسؤوليتها المجتمعية تجـاه تحفيز الشباب المصرى الواعد وخاصة المتميزين منهم في مختلف المجالات.