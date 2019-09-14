شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم شباب الرياضيين ومنتخب الناشئين لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي شباب الرياضيين الذين حققوا إنجازات غير مسبوقة بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة، وكذلك منتخب الناشئين لكرة اليد الفائز بكأس العالم الأخيرة في مقدونيا. وكان المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة شهد أثناء افتتاحه الاحتفاء بوجود أبطال مصر في دورة الألعاب الأفريقية الذين حصدوا أكبر عدد من ميداليات في بطولة واحدة، بالإضافة إلى فريق كرة اليد للناشئين الحاصلين على بطولة العالم. واحتفل الحضور بالرياضيين في المؤتمر الوطني وقاموا بتحيتهم. الرئيس السيسي يكرم شباب الرياضيين أبطال دورة الالعاب الأفريقية‎ الرئيس السيسي يكرم شباب الرياضيين أبطال دورة الالعاب الأفريقية‎

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