شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر "متعة التعليم بالإنجليزية" بدراسات الإسكندرية بنات الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية بجامعة الأزهر، اليوم السبت، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمى "متعة التعليم باللغة الإنجليزية"، الذى ينظم بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، ومنطقة الإسكندرية الأزهرية، والجامعة الأمريكية "النايل تيسول".

بدأت الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر بكلمة الدكتورة بديعة الطملاوى، عميدة الكلية، أعربت فيها عن تقدير الكلية واحترامها وترحيبها لِكُلِّ ما من شأنه خدمة العلم، والارتقاء بالناحية العلمية، مؤكدة أن جامعة الأزهر تشهد نهضة على كل المستويات ورحبت الطملاوى بالحضور، مُشدِّدة على أنَّنا جميعًا وِحدة واحدة متماسكة تحت مَظَلَّةٍ سامية، فى رحاب أزهرنا الشريف بوسطيته ومنهجه السمح الّذى يحاربُ جميع الأفكار المتطرقة والهدَّامة.

وخلال كلمتها، وجهت عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية الدعوة لجميع المُشاركين، للحضور والمشاركة فى المؤتمر العلمى الدولى الثالث، الّذى تعقده الكلية فى السادس عشر من شهر ديسمبر المقبل، والّذى ترتكز دعائمه ومحاوره على وثيقة الأخوة الإنسانية تحت عنوان: "دعوة الإسلام لتحقيق الأخوة الإنسانية من أجل السلام المجتمعى".

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ووجهت الطملاوى الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، ومنهم صفاء منشاوى، مدير العلاقات العامة بمنطقة الإسكندرية، والدكتور رضا نواية، منسق اللغة الإنجليزية بالأزهر، وعلاء محمد السيد، موجه عام اللغة الإنجليزية، وباقى لجنة التنظيم من الكلية وقطاع المعاهد والجامعة الأمريكية.

أعقب ذلك كلمة ألقاها إبراهيم فاضل، الوكيل الثقافى نائبًا عن رئيس الإدارة المركزية، وجه خلالها الشكر للكلية، لاحتضانها أولى الفعاليات الخاصة بالمؤتمر، موضحا أن ثانى الفعاليات ستعقد بديوان عام المحافظة، ثُمَّ تُستَكمل باقى الفعاليات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يشار إلى أنه ألقى المُحاضرات العلمية نخبة متميزة من الأساتذة تتقدَّمهم الدكتورة ميريام مقار مرقس، مستشار تعليمى، والدكتورة نسرين بهجت محمد، موجه لغة إنجليزية، والدكتورة غادة أبوالحسن السيد، نائب رئيس هيئة "النايل تيسول".

جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية بجامعة الأزهر، من الكليات الرائدة والمتميزة، الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، ولها دور مجتمعى وأكاديمى بارز، حيث يعقد بها العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمحافل العلمية، التى تهدف إلى رفعة وازدهار مصرنا الحبيبة، وأزهرنا الشريف.