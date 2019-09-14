شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وفود بريطانيا وأستراليا للمشاركة بمؤتمر الأوقاف لبناء الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارًا لتوافد الشخصيات البارزة من مختلف دول العالم، وصل الدكتور أحمد بن سالم باهمام الأمين العام للمنظمة العالمية للتنمية ببريطانيا للمشاركة فى أعمال المؤتمر العام الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى تعقده وزارة الأوقاف يومى الأحد والاثنين 15 و16 سبتمبر الجارى.

وأكد باهمام، أن أطلس الأوقاف يمثل نقلة حضارية ونوعية عالمية، ونأمل أن يتم الإعلان عن هذه التجربة وإظهار الوجوه الحضارية المشرقة فى المؤسسات الدينية والثقافية الوقفية. وأكد أننا نسعى للتنسيق مع الأوقاف المصرى ليتوافد دارسين من أوروبا للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية.

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ووصل شفيق عبد الله رئيس عام المركز الإسلامى بأستراليا، معربا عن سعادته بالمشاركة فى المؤتمر الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وبسؤاله عن عنوان المؤتمر أفاد أن عنوان المؤتمر يعد مواكبة عصرية للفكر الوسطى المستنير المعتدل الذى تبثه وزارة الأوقاف المصرية من خلال منابرها الإعلامية.

ووصل اليوم الدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى بأستراليا والوفد المرافق له، مشيدًا بحسن اختيار موضوع المؤتمر وانتقائه، حيث يُعتبر هذا العنوان حدًا فاصلاً بين المفهوم الصحيح الذى يحمله أهل الاعتدال، وبين المفهوم المتشدد الذى يحمله أهل التطرف، كما وصل الدكتور إبراهيم خليل عوض الله نائب مفتى فلسطين، للمشاركة فى أعمال المؤتمر.