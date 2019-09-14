شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستمع لأسئلة الموطنين بالشارع ضمن بجلسة "اسأل الرئيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، فيديو تم تصويره من الشارع المصرى لمعرفة الأسئلة التى يريدون توجيهها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جلسة "اسأل الرئيس".

وتمحورت الأسئلة حول، هل هناك خطط استراتيجية لمواجهة الحرب الإلكترونية؟،وما هو حجم تمكين الشباب فى المجالس المحلية المقبلة، كما طالب بعض الشباب بضرورة تمكين الشباب فى انتخابات البرلمان المقبل ومجلس الشيوخ.

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وأنطلق صباح اليوم السبت المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، بمشاركة1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، من بينهم شباب البرنامج الرئاسى وشباب الجامعات وشباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

يذكر أن الإعلامى رامى رضوان هو من يدير الجلسة ويوجه الأسئلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.