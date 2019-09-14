شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان: تلقينا 435 ألف سؤال بمبادرة "اسأل الرئيس" والقاهرة الأعلى مشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى رامى رضوان، إنه على مدار 4 أيام كان حجم الأسئلة التى تلقتها اللجنة المنظمة للمؤتمر الوطنى الثامن للشباب، حوالى 435 ألف سؤال وهو ما يعكس ثقة المواطنين واستغلالهم للآلية لتوجيه الأسئلة مباشرة للرئيس.

وأضاف رضوان، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، من فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، أن نسبة المشاركة من حيث المحافظات كانت، محافظة القاهرة 23%، والإسكندرية 11%، والجيزة 9%، والشرقية 7%.

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وأشار رامى رضوان، إلى أن أغلب الأسئلة كانت فى اهتمامات المواطنين، فى المحاور كالآتى: المحور الاجتماعى 47%، والاقتصادى 28% والسياسى 17% والأمنى 8%، أما نسبة مشاركة الذكور 77% والنسائية 23%، ومن حيث الفئات العمرية، من 16 إلى 23 عاما بنسبة 17 %، ومن 24 إلى 30 عاما 20 %، والأعلى من 31 إلى 39 عاما بنسبة 32%، ثم من 40 عاما إلى 50 21%، وفوق 50 عاما 9%.

وذكر أن نسبة المشاركة وفقا لجهة العمل القطاع الخاص 28 %، والطلاب 17%، وقطاع الأعمال الحرة 14% والقطاع العام 12.5% ولا يعمل 9%، وأخرى 5%، والمعاش 3.5%، لافتًا إلى أنه وفقا للوسيلة الإعلامية المستخدمة وسائل التواصل الاجتماعى 48 %، والتليفزيون 25%، والمواقع الإخبارية 20%، والصحب 4.5 %، الإذاعة 1.9%.