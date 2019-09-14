شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة "اسأل الرئيس" فى ختام فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جلسة "اسأل الرئيس" فى ختام المؤتمر الوطنى الثامن للشباب فعالياته، والتى تعد من أبرز جلسات المؤتمر الوطنى للشباب من حيث التفاعل والتأثير والتى يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، فى محاولة منه لإثراء وزيادة الوعى العام للمصريين بكل ما يدور فى البلاد

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وانطلق المؤتمر صباح اليوم، بجلسة حول " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، حيث تم استعراض تطور الإرهاب وتنامى الإرهاب فى المنطقة، وعودة مقاتلين داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى التكتيكات الجديدة التى تواجهها مصر.

وتناولت جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع" دور السوشيال ميديا فى تزييف الوعى بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعى الزائف لدى المتلقى، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الإجتماعى، باعتبارها جزء من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.