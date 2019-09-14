شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: فند الرئيس عبد الفتاح السيسى بعض الشائعات التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالت التشكيك فى القوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش أشرف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مشددا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية.

فند الرئيس عبد الفتاح السيسى بعض الشائعات التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالت التشكيك فى القوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش أشرف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مشددا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية.

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة كانو سبورت التى تجمعهما بعد قليل على ملعب مالابو فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كشف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن اجتماعات مكثفة مع الإدارة الأمريكية، ومجلس الأمن الدولي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنطلق فى 19 من الشهر الجارى.

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انطلق المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات فى القاهرة الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن ضمن الأمور التى ركز عليها مؤتمر الشباب وخصص لها جلسته الثانية موضوع "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع‎" وتطرق المتحدثون فى هذه الجلسة عن كيفية خدع المصريين بالفيديوهات المفبركة كأداة تعتمد عليها أهل الشر بشكل أساسى ضمن أدوات عديدة تستخدمها للتحريض ضد الدولة المصرية، وخلق الوقيعة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ليس هذا فحسب بل محاولة اسقاط رموز الدولة.

يلملم مكتب تنسيق القبول بالجامعات التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أوراقه بعد انتهاء المهمة الخاصة بتوزيع طلاب الثانوية العامة والشهادات الموازية لها على الكليات والمعاهد المختلفة التابعة للوزارة.

- أكثر من 15 مشروع قانون أمام اللجنة التشريعية أبرزها مكافحة الإرهاب وتشريعات الانتخابات والحجز الإدارى والأحوال الشخصية والعقوبات والغارمين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة علي شمال الصعيد حار علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن المحاماة رسالة للدفاع عن حقوق الناس، والمجتمع، والوطن، والدفاع عن كل القيم النبيلة فى المجتمع، كالحق، والعدل، والديمقراطية، والحرية، ومواجهة الظلم.

سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل انخفاضا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات للجرام، بالنسبة للذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا وانتشارا فى سوق الصاغة بمصر.