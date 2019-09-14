محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:​ قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، تحصيل مبلغ 100 جنيه نظير خدمة مميزة تضاف على كافة خدمات إدارة العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية المقدمة لجمهور العملاء المتعاملين مع الإدارة. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار وزاري بإضافة 100 جنيه على خدمات إدارة العلامات التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.