السيسي: 80% من موازنة التعليم تذهب للأجور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عملية إصلاح الدولة تتم عبر عدة مراحل من ضمنها ملف التعليم.

جاء ذلك ردًا على تساؤل متعلق برؤيته لتطوير التعليم، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بختام مؤتمر الشباب الثامن، اليوم السبت.

وأضاف الرئيس: "الأولوية خلال الست سنوات الماضية كانت لتثبيت أركان الدولة المصرية".

وأوضح أن موازنة الدولة للتعليم بلغت 130 مليار جنيه، يذهب منها 80% للأجور فقط، لافتًا إلى أن لدينا ما يقرب من 23 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة.