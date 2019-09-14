بث مباشر| جلسة "اسأل الرئيس".. السيسي يرد على استفسارات الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت قبل قليل، وقائع الجلسة الثالثة ضمن المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، تحت عنوان "إسأل الرئيس".

ومن المقرر أن يجيب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الرأي العام، على تساؤلات المصريين التي تلقتها مبادرة "اسأل الرئيس" خلال الفترة الماضية منذ بدء التسجيل في المؤتمر.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لوقائع الجلسة التي تعد أهم جلسات المؤتمر في نسخته الثامنة.

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كان الرئيس السيسي، شهد اليوم السبت، انطلاق فاعليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب.

ويشارك في المؤتمر مجموعة كبيرة من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة والإعلاميين وشباب السياسيين بالإضافة إلى 1600 شاب وفتاة من مختلف المحافظات.