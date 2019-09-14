جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم السبت- إنه تم الاشتباه في أحد الركاب المسافرين إلى اليمن، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 1160 قرص "إبتريل" المخدر.
وأشار إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.
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