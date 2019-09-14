منحهم أوسمة الرياضة.. السيسي يكرم أبطال دورة الألعاب الأفريقية​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبطال دورة الألعاب الأفريقية ٢٠١٩، على هامش فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، الذي يعقد اليوم السبت.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي منح وسام الرياضة من الطبقة الأولى للحاصلين على الميداليات الذهبية، ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للحاصلين على الميداليات الفضية، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة للحاصلين على الميداليات البرونزية.

جاء التكريم بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية المصرية، ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وشهد الرئيس السيسي اليوم السبت فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.