6 رسائل من السيسي للمصريين خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي،اليوم السبت، 6 رسائل قالها الرئيس خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب.

- حالة التشكيك في الإنجازات القومية بدأت منذ وقت طويل، أي قبل عصر ظهور مواقع التواصل الاجتماعي.

- أصبح لدينا ميولًا دائمًا لجلد أنفسنا.

- بنيت جسر ثقة بيني وبين المصريين لا يمكن هدمه أبدًا، ولا تسمحوا لأي شخص أن يشكك في قواتنا المسلحة.

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- كل إنجاز نقوم به يعقبه عملية إرهابية لأن هناك استهداف دائم لمصر.

- نحن زائلون والشيء الوحيد الباقي هو وطننا مصر.

- لن نتهاون مع أي متجاوز في أي من أجهزة الدولة المختلفة.

ويحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة.

وتشهد فعاليات المؤتمر -والذي يعقد على مدار يوم واحد فقط- جلسة "اسأل الرئيس" والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تساؤلات المصريين على الهواء مباشرة.