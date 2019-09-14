"عاشور" لشباب المحامين: الدستور كرس دور المحاماة في تحقيق العدالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن المحاماة رسالة للدفاع عن حقوق الناس، والمجتمع، والوطن، وعن كل القيم النبيلة في المجتمع، كالحق، والعدل، والديمقراطية، والحرية، ومواجهة الظلم.

وأضاف"عاشور"، خلال حفل حلف اليمين القانونية الشهري للمحامين الجدد، والمنعقد بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، اليوم السبت، أن الدستور كرس دور المحاماة، وذكر أنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وكفالة حق الدفاع، وسيادة دولة القانون.

وتابع، :"الدستور نص على مسئولية الدولة عن كفالة حق الدفاع لكل المواطنين، ودعم استقلال المحاماة كأساس لكفالة حق الدفاع، مشددًا أنها مسئولية دستورية ملقاه على عاتق المحامين، ويجب أن تكونوا جاهزين لحمل تلك الرسالة وفقا للتقاليد والأعراف المهنية للمحاماة".

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وشدد نقيب المحامين، على أهمية المظهر اللائق وارتداء الزي الكامل المتمثل في البدلة الكاملة، والتزام المحامية بالحد الأدنى من الاحتشام، وفقا لما هو متعارف عليه في المجتمع المصري، والذي يحميها من أن تكون محلا لعدوان بصري أو ذهني، متابعا: "القضية ليست شكلية وإنما تمثل جزء هام من قيمة المحامي وتعبر عن مضمونه".

وأشار نقيب المحامين، إلى ضرورة التزود من الثقافة القانونية لتأهيل المحامي لحمل تلك الرسالة العظيمة، من خلال القراءة، والاطلاع، موضحًا :"لكي يكون محامي متميز عليه زيادة ثقافته العامة، من خلال القراءة في التاريخ، والجغرافيا، والعلوم، وكافة مناحي المعرفة".

حضر حفل حلف اليمين كل من، يحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بو بكر ضوه، الأمين العام المساعد، وماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، وكمال مهنا، وإسماعيل طه، ومحمد عريضة، وأسامة سلمان، ومحمد الكسار، وأشرف حنتيرة، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين، نقيب فرعية شمال القاهرة.