مصابان و4 متهمين.. خلافات الجيرة تشعل مشاجرة بين عائلتين بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب شخصان في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، اليوم السبت. تلقى العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة قسم إمبابة. Advertisements دفع عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع لشمال، بتعزيزات أمنية، وتمكن المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة من السيطرة على الطرفين، وضبط 4 متهمين. تحريات الرائدين مؤمن فرج ومحمد بهاء معاونا مباحث إمبابة، توصلت إلى أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة، ونتج عنها إصابة شخصين. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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