مباحث الدقي تكشف لغز سرقة محتويات السيارات فجرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

48 ساعة من أعمال البحث والمراقبة قادت ضباط مباحث الدقي إلى أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة محتويات السيارات، وذلك بعد ارتكابهم نحو 15 واقعة.

تعددت بلاغات السرقة أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، فوجه بتشكيل فريق بحث ترأسه العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة.

تحريات المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، ومعاونيه الرائد حسام العباسي والنقيب محمد وحيد توصلت إلى أن عاطلا يدعى "كريم.ع" 30 سنة، مقيم بدائرة القسم، وراء ارتكاب الواقعة، لتوفير المبالغ المالية لشراء تذاكر الهيروين.

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عقب تقنين الإجراءات، أعد النقيب محمد وحيد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه عقب هروبه من منطقة سكنه، وأقر بارتكاب 15 واقعة بأسلوب كسر زجاج السيارات فجرا.

وأشارت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة إلى أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا متنوعة.

وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.