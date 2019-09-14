ضبط عصابة انتحلت صفة رجال شرطة لسرقة 15 ألف دولار بالأميرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة، وسرقوا 15 ألف دولار من مواطن بالأميرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الأميرية، بورود بلاغا مهندس بأنه عقب قيامه بسحب 15ألف دولار، 2000 جنيه مصري) من أحد البنوك بدائرة القسم، فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها 5 أشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة، وقاموا باصطحابه داخل السيارة، واستولوا منه على المبالغ المالية المشار إليها وإطلاق سراحه بدائرة القسم وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد السيارة التي تم استخدامها في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، مطلوب التنفيذ عليه في 16 حكم حبس جزئي "سرقة" بإجمالي حبس 21 سنة و6 أشهر وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4 أشخاص آخرين من بينهم مسجل شقي خطر.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا المسجل شقى خطر أثناء استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهم "طبنجة صوت، 13 طلقة خرطوش- جهاز لاسلكي".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وتم بإرشادهم ضبط "مبلغ 2500 دولار أمريكي، مبلغ 15,160 جنيه" من متحصلات الواقعة، وأقروا بأن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.

باستدعاء المجني عليه تعرف عليهم، واتهمهم والهارب بالسرقة، وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.