ضبط 230 قطعة سلاح ناري و320 قضية مخدرات خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن شن حملات أمنية بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 229 قطعة سلاح ناري 321 قضية مخدرات، وتنفيذ 85236 حكما قضائيا متنوعا. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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