القبض على مدير مطبعة يُقلد العلامات التجارية بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسؤول عن مطبعة بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المطبعة "من دون ترخيص" وقيامه بطباعة الأغلفة الخاصة ببعض المنتجات من دون تصريح من الجهات المختصة.

وبالتفتيش عُثر داخل المطبعة على 216 ألف غلاف خارجي خاص بأنواع مختلفة من منتجات المعسل، كمية من الخامات التي يتم استخدامها في أعمال الطباعة.

بمواجهة التهم اعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.