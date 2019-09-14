مصر | بيوصل الفودو "دليفري".. حبس "ديلر" في الوايلي 4 أيام

أمرت نيابة الوايلي حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامة بترويج "مخدر الفودو" دليفري على المواطنين بمنطقة الوايلي.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بلاغا من نائب مأمور قسم شرطة الوايلي مفاده ضبط عاطل - حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 500 جرام- فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) كان المخدر بهدف الترويج والسلاح بغرض الحماية ومبلغ مالي متحصلات نشاطه والهواتف للتواصل مع عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيابة التحقيق.



وحددت المادة 34 من قانون العقوبات، الواجب توقيعها على متاجري المواد المخدرة في الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقًا لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.

وأيضًا المادة 39 من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

ولا تتجاوز العقوبة العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحا تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

