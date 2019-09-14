مصر | "3 اتضربوا".. السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "3 اتضربوا".. السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من ضبط طرفيها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، وضبط 4 أشخاص من طرفيها، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتوصلت تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن المشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، كما تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص من طرفيها، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

وأصيب شاب بطعن بأحد عينيه، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين مسجل خطر، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بمدينة التحرير، دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشادة كلامية بين "شريف. ق"، مسجل خطر، وسبق اتهامه في قضية ويخضع للمراقبة الشرطية، و"شحاتة.م"، صاحب جراج بسبب وجود خلاف بينهما على فرض السيطرة، وتطورت إلى مشاجرة استعان خلالها صاحب الجراج بنجله، ونشبت بينه وبين الأول مشاجرة، حاول خلالها المسجل خطر تسديد طعنات له بسلاح أبيض "خنجر"، وأثناء ذلك حاول الأخير الدفاع عن نفسه بكرسي، وأصيب بطعنة بالعين سقط على إثرها أرضا وتم نقله للمستشفى.

وتمكنت القوات برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، من القبض على شقيق المتهم الرئيسي الذي فر هاربا بعد الواقعة، وجار إعداد عدة أكمنة لضبطه في الأماكن التي يتردد عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وأحاله العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال إلى النيابة العامة لتوالي التحقيقات.