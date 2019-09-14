مصر | إحالة تاجر عملة بحوزته 25 ألف ريال سعودي لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة تاجر عملة بحوزته 25 ألف ريال سعودي لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عابدين الجزئية، بإحالة عاطل لحيازته 25 ألف ريال سعودي، للاتجار بهم خارج السوق المصرفية إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة بورود معلومات لمباحث قسم شرطة عابدين بقيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون ويتخذ من منطقة وسط المدينة دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأشارت التحقيقات صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفر أحدها عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وعُثر بحوزته على مبلغ مالى قدره 25 ألف ريال سعودي.

وحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة التي أمرت صدرت قرار بحبسه فى وقت سابق وتم التجديد وتم الاحالة إلى الجنايات.

وتنص عقوبة الاتجار في العملات المصرفية بالحبس للمتهم مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، فى حالة المخالفة لأحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، كما تمت أضافت عقوبة جديده للمادة 126 تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.