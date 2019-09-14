مصر | حبس مسؤول مطبعة بتهمة طباعة أغلفة منتجات بدون تصريح بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسؤول مطبعة بتهمة طباعة أغلفة منتجات بدون تصريح بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بلاغا من العميد محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة مفادها ضبط (المسئول عن مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المطبعة "بدون ترخيص" وقيامه بطباعة الأغلفة الخاصة ببعض المنتجات بدون تصريح من الجهات المختصة.
وبأمر النيابة بالتفتيش عثرو داخل المطبعة على (216 ألف غلاف خارجي خاص بأنواع مختلفة من منتجات المعسل – كمية من الخامات التي يتم استخدامها في أعمال الطباعة).
يذكر أن عقوبة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص يعاقب علية قانون رقم رقم 95 لسنة 1992، والذي ينص على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى العقوباتين.
وهناك شروط هذا الحكم بناء على ذلك فيتطلب لكي تتوافر أركان جريمة مزاولة النشاط دون ترخيص توافر الركن المادى والركن المعنوي للجريمة وهو ممارسة المخالف الفعلية لأحد الأنشطة الواردة بالقانون وهي كالآتي:
1. ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
2. الاشتراك في تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
3. رأس المال المخاطر.
4. المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
5. تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
6. السمسرة في الأوراق المالية.
والركن المعنوى يستخلصه القاضي من أوراق الدعوى وله سلطة تقديرية في ذلك، وبناء عليه يتعرض للعقاب من يثبت تعامله أو ممارسة لأحد الأنشطة السالفة بدون ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال والهيئات المختصة.