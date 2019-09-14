مصر | حبس مسؤول مطبعة بتهمة طباعة أغلفة منتجات بدون تصريح بالمرج

وتعود البداية عندما تلقى قسم المرج مباحث وتحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، تمكنوا من القبض على مسئول عن مطبعة لقيامه بطباعة الأغلفة الخاصة، ببعض المنتجات بدون تصريح من الجهات المختصة.

وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بلاغا من العميد محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة مفادها ضبط (المسئول عن مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المطبعة "بدون ترخيص" وقيامه بطباعة الأغلفة الخاصة ببعض المنتجات بدون تصريح من الجهات المختصة.

وبأمر النيابة بالتفتيش عثرو داخل المطبعة على (216 ألف غلاف خارجي خاص بأنواع مختلفة من منتجات المعسل – كمية من الخامات التي يتم استخدامها في أعمال الطباعة).