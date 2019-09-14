مصر | "انتحلوا صفة ضباط".. حبس 4 لسرقتهم مهندسا في الأميرية 4 أيام

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال مشاهدة الكاميرات المراقبة بالشارع محل الواقعة وأمكن تحديد السيارة التي تم إستخدامها في إرتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، مطلوب التنفيذ عليه في 16 حكم حبس جزئي "سرقة" بإجمالي حبس 21 سنة و6 شهور وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4 أشخاص آخرين من بينهم مسجل خطر مطلوب التنفيذ علية في أكثر من قضية "سرقة".

وعقب تقنين الإجراءات وأنتهاء التحريات تم ضبطهم عدا "المسجل خطر "حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (طبنجة صوت- 13 طلقة خرطوش- جهاز لاسلكي).

وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وانتحالهم صفة رجال شرطة النصب على المواطن الذي تتبعه خطواته لفترة وعلمهم بذهابة للبنك في يوم الواقعة باشتراكة مع المتهم الهارب بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وتم بإرشادهم ضبط (15 ألف دولار أمريكي- مبلغ 15،160 جنيه) من متحصلات الواقعة وأقروا بأن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.

وباستدعاء المجني عليه تعرف عليهم واتهمهم والهارب بالسرقة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وتم تحرير محضر وتوالت النيايه التحقيق.



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