مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": فتاة تنجو من الاغتصاب بالدقي.. وننشر صور قاتلة زوجها بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": فتاة تنجو من الاغتصاب بالدقي.. وننشر صور قاتلة زوجها بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

من "ميدان لبنان" لـ"الدقي".. حكاية نجاة فتاة من الاغتصاب على يد سائق ميكروباص

لم تكن الواقعة الأولى من نوعها، ولكن من فترة لأخرى تتكرر مثل تلك الجرائم البشعة، التي يباح للجاني بالتعدي على الغير، ولكن الأصعب أن يتم الاعتداء بطريقة بشعة على فتاة تخرج من منزلها في الصباح للتجه لشؤونها الحياتية، ولم تعرف أن القدر ينتظرها ليسلب منها حريتها الشخصية، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).



مواجهة نارية بين أحد الشهود والمتهمين في محاكمة حمادة السيد و42 آخرين بـ"ولاية سيناء"

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، سماع أقوال شهود الإثبات في محاكمة مدافع أسوان حمادة السيد و42 آخرين بالقضية المعروفة بـ"ولاية سيناء" المتهمين فيها بالانضمام لداعش، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).



في "ولاية سيناء".. أمين شرطة بـ"الأمن الوطني" يسرد تفاصيل استهدافه

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة سماع أقوال شهود الإثبات في محاكمة مدافع أسوان حمادة السيد و42 آخرين بالقضية المعروفة بـ"ولاية سيناء" المتهمين فيها بالانضمام لداعش، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

ننشر صور "وردة" قاتلة زوجها في العمرانية بعد "4 شهور جواز"

حصلت بوابة الخليج 365، على صورة المتهمة وتدعى "وردة.ر" بقتل زوجها ويدعى "أحمد سيد"، بعد تسديد 3 طعنات وكانت طعنة القلب هي النافذة، فيما قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبسها لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).



النيابة تستأنف على إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس بقضية تهريب الآثار

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، الاستئناف على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الصادر اليوم بإخلاء سبيل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، في القضية 36 لسنة 2018، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا). قررت النيابة العامة، اليوم السبت، الاستئناف على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الصادر اليوم بإخلاء سبيل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، في القضية 36 لسنة 2018، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا). خلال مداهمات أمنية.. سقوط 30 تاجر مخدرات في الجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).



بعد مراقبته "48 ساعة".. سقوط "حرامي محتويات السيارات" في الدقي

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة بعد مراقبات دامت لأكثر من 48 ساعة، في إسقاط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة الدقي، بعد ارتكابه أكثر من 15 واقعة سرقة محتويات السيارات، بنطاق قسم شرطة الدقي، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).



"شك في سلوكها فذبحها".. تجديد حبس موظف قتل زوجته بالخليفة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس موظف قتل زوجته بسبب شكه في سوء سلوكها، 15 يوم على ذمة التحقيقات، في منطفة الخليفة ، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

"3 حقائب بداخلهم مشغولات ذهب".. سقوط لص حقائب السيدات في قصر النيل

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة قام بسرقة حقائب إحدى السيدات وبداخلها مشغولات ذهبية، وللمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

