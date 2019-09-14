أخبار مصر | عاجل.. الرئيس يكرم أبطال مصر بدورة الألعاب الإفريقية على هامش مؤتمر الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس يكرم أبطال مصر بدورة الألعاب الإفريقية على هامش مؤتمر الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، شباب الرياضيين الذين حققوا إنجازات غير مسبوقة بدورة الألعاب الإفريقية، التى أقيمت مؤخرًا فى المغرب، بالإضافة إلى تكريم منتخب ناشئي كرة اليد الفائز بكأس العالم الأخير فى مقدونيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس منح اللاعبين المكرمين وسام الرياضة من الطبقات المختلفة، مُشيرًا إلى أن السيسى أشاد بما حققه شباب الرياضيين من مختلف الألعاب، الذين ساهموا فى تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإفريقية والدولية.

وشدد على تقدير الرئيس لأبطال مصر الرياضيين، لما يمثلونه من قدوة للشباب فى التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولًا للهدف.

Advertisements

وكانت قد بدأت النسخة الأولى لتلك المؤتمرات في القاهرة بديسمبر 2016، حيث مر المؤتمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، وكان آخر نسخة منه وهى االسابعة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعد جلسة "إسأل االرئيس" من أبرز جلسات االمؤتمر الوطني للشباب من حيث التفاعل والتأثير، ويتواصل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر مع المصريين، فيرد الرئيس على أسئلة المواطنين، فيزداد االوعي العام لدى المصريين بكل ما يدور في البلاد.

ومن أبرز توصيات مؤتمرات الشباب: تدشين منتدى شباب العالم وعقد نسختان منه حتى الآن، وتنفيذ ملتقى الشباب العربي الأفريقي، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتفعيل المبادرات الصحية والاجتماعية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاهتمام بمتحدي الإعاقة، ودورهم المجتمعي، وإشراك الدولة في معاونة أجهزة الدولة في تنفيذ برامجها.