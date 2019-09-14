أخبار مصر | تعرف على تاريخ المتحف الحربي المصري (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تاريخ المتحف الحربي المصري (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت القوات المسلحة بالجانب الثقافي والمعرفي، لتعريف الجمهور وخصوصا الشباب ببطولات وانجازات القوات المسلحة عبر العصور عن طريق المتاحف العسكرية والمزارات العسكرية التي تحكي بطولات المقاتل المصري وكيف كان حائط صد منيع ضد كل معتد غاشم.

ومن ضمن تلك المزارات والمتاحف المتحف الحربي والذي يعد تحفة فنية تحكي تاريخ مصر العسكري في كثير من الحفلات التاريخية الهامة لمصر والقوات المسلحة.

أنشئ المتحف الحربي عام 1937 بمبنى وزارة الدفاع القديم بشارع الفلكى، وانتقل إلى مبنى مؤقت بجاردن ستى عام 1938، وانتقل، وافتتح رسميًا بقصر الحرم بالقلعة فى نوفمبر 1949، وأعيد تجديده وافتتاحه فى 1982726، وتم تطويره بالاشتراك مع هيئة الآثار وتم افتتاحه فى 1988/4/26، وتم تطويره بالاشتراك مع جمهورية كوريا الديمقراطية عام 1990 وتم افتتاحه فى 1993/11/29.

ويعد المتحف الحربى واحد من أهم مزارات القلعة التى تضم مسجد السلطان قلاوون وجامع محمد على وقصر الجوهرة وجامع سارية الجبل ومتحف الركايب ومتحف الشرطة ومتحف المضبوطات بالإضافة الي متحف الآثار الإسلامية.

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ويشغل الضلع البحرى الغربى للقلعة بما يسمى بقصور الحرم الثلاث التى يشرف على جبل المقطم والحطابة وباب المدرج مدخل القلعة وقد أمر محمد على باشا بإنشاء هذه القصور فى عام 1872 مبتدئًا ببناء القصر الأوسط ثم تلاه القصر الشرقى والغربى وكان يحيط بها سور واحد تم هدمه الآن مما جعل الحديقة تنكشف أمام القصر الأوسط وهذه القصور الثلاثة تكاد تكون متشابهة فى تخطيطها.

ويضم المتحف قاعة المجد وقاعة الملابس وقاعة المدفعية وقاعة الأسلحة وقاعة نصر أكتوبر 1973 وقاعة الشهداء والعصر الفرعونى والعصر الإسلامي وعصر أسرة محمد على باشا وقاعات 48525667 بالإضافة إلي ساحة العرض المكشوف.

وحدد المتحف مواعيد الزيارة صيفًا ( من 08:00 ص حتى 06:00 م )، وفي فضل شتاءًا ( من 08:00 ص حتى 05:00 م ) ويضم المتحف الحربي عددا من الخدمات العامة للجمهور والزائرين منها كافتيريا وستوديو للتصوير الفورى محل بيع هدايا الي جانب بارجولة للموسيقات العسكرية.

ويعتبر المتحف الحربي الأكثر شهرة علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا والوطن العربي لما يحتويه من مكونات ومعدات حربية قديمة تحاكي كافة العصور.