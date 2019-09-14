أخبار مصر | بتكلفة 29 مليار دولار.. أشهر قليلة تفصل مصر عن أضخم مشروع في تاريخها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتكلفة 29 مليار دولار.. أشهر قليلة تفصل مصر عن أضخم مشروع في تاريخها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت "محطة الضبعة النووية" إلى مراحل الاتفاق الأخيرة للاستعداد لبدء التنفيذ أوائل 2020 وهي بداية حقيقية لرمز الصداقة الجديد مع الصديق الروسى بعد مشروع "السد العالى".

المحطة النووية مزودة بـ4 مفاعلات نووية قدرة كل مفاعل 1200 ميجا وات باجمالى قدرات 4800 ميجا وات بـكُلفة 29 مليار دولار، تستعد مصر لاحتضان أول تكنولوجيا نوويه سلمية حقيقية على أرضها وتنضم إلى 30 دوله تملك مفاعلات نوويه سلمية أبرزهم أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل والصين واليابان والهند وتركيا وقريبا تنضم السعودية والإمارات.

تشغيل أول مفاعل من المفاعلات الأربعة بحلول 2026، على أن يتم تسليم المفاعل الرابع والأخير خلال 2029 وافتتاح مصانع روسية فى مصر تابعه لروس اتوم الروسية للمشاركة بـ25% مكون محلى الصنع فى المشروع لتوطين تكنولوجيا الطاقة النووية بمصر من خلال مشاركة ٢٥٠ شركة مصرية.

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مشروع محطة الضبعة النووي هو الأحدث والأكثر أمانا فى العالم حيث يعد من محطات الجيل الثالث GEN+3 وهو جيل لا تملكه حتى روسيا، تعتمد المحطة على تكنولوجيا متطورة من التحكم الآلي والذي يؤدي إلى تأمين المفاعل في حالة استشعار أي خطر يتعرض له للمفاعل ومؤمن بالكامل ضد الأخطار البشرية والطبيعية حيث يستطيع تحمل سقوط طياره تجاريه وزنها ٤٥٠ طن وتسير بسرعة ١٥٠كيلو متر، كما يستطيع تحمل تسونامى حتى ارتفاع ١٤ م والزلازل الارضيه والرياح والأعاصير هذا بجانب انه يمتاز بإنتاج كميات كبيره من الكهرباء وإخراج كميات اقل من النفايات المشعة.

مدة عمر المحطة تصل لـ60 عاما بإيرادات تصل إلى خزانه الدولة ما يقرب من 264 مليار دولار، الكهرباء النوويه هى الأرخص بدون منافس حيث سعر ك|س نووي يبلغ في المتوسط 3.2 سنتًا، في حين أن أسعار الكهرباء التي تم إنتاجها عن طريق البترول والغاز تصل إلى 13 سنت كس، بجانب توفير الغاز الطبيعي لاستخدامه فى مجالات أخرى وأنها محطات نظيفة لا تلوث البيئة لعدم وجود انبعاثات كربونية، ناهيك عن تحليه مياه البحر بكميات مهوله.

جدير بالذكر أن الطاقة النووية أصبحت ضرورة اقتصادية في أي بلد تسعى لتصبح فى مصاف الدول المتقدمة، حيث أنها أنظف للبيئة كونها لا ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون، كما أنها تساعد في توليد الكهرباء وبالتالي توفير الغاز الطبيعي الذي كان يستخدم في هذا المجال للاستفادة منه في مجالات صناعية أخرى.

يذكر ان شركة "روس اتوم" الروسية القائمة على المشروع المصري تلقت طلبات لإنشاء محطات نووية حول العالم بتكلفة 130 مليار دولار فى 2018 فقط.