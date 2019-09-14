أخبار مصر | لو دخلت خدمة اجتماعية.. كل ما تريد معرفته عن الدراسة بالكلية والوظائف المتاحة

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تعتبر كلية خدمة اجتماعية من الكليات المهمة ولكن يتجاهلها الكثير بالتنسيق وتظل موجودة بالمراحل الأخيرة بالتنسيق، وإذا كنت من الطلاب الذين التحقوا بالكلية من خلال نتيجة تنسيق 2019، نستعرض لكم بعض المعلومات المهمة وكل مايخص كلية خدمة اجتماعية، كالتالي:

كليه خدمه اجتماعيه موجودة بجامعه حلوان وجامعة بني سويف وجامعة الفيوم مدة الدراسة بها 4 سنوات الشهادة التي تحصل عليها بعد الدراسة في كلية خدمة اجتماعية مؤهلها بكالوريوس خدمه اجتماعيه.

تقبل الكلية من المرحلة الأولي والثانية يوجد بها أماكن بالمرحلة الثالثة وذلك يرجع علي حسب النتيجة وأعداد المتقدمين بالتنسيق ومجموع المرشحين والأماكن الخالية بالكلية.

كما توجد معاهد خدمه اجتماعيه تدرس نفس المواد ولكنها بمصاريف خاصة ومؤهلها بكالوريوس أو دبلوم خدمه اجتماعيه.

أما عن معهد خدمة اجتماعية سنتين فيوجد بمحافظات كل أنحاء الجمهورية من أسكندريه إلي أسوان.

الوظيفة المرشح لها خريج الخدمة الاجتماعية هي:

1- أخصائي اجتماعي مؤهل ومدرب ويوجد بالنوادي والمدارس.

2- عضو من أعضاء هيئه التدريس وذلك إذا كنت من الأوائل طول مدة الدراسة خلال الأربع سنوات.

بداية ظهور الخدمة الاجتماعية :

أول ظهور لها من أيام الحرب العالمية وذلك بسبب الجرحي والموت وكان يحتاج هؤلاء الأشخاص الدواء النفسي وذلك بعد أن اكتشفوا أن الحرب نتج عنها أيتام وأرامل ومعاقين فكان لابد من يساعدهم ويقدم لهم خدمه موجودة في المجتمع وكان لابد إنشاء مؤسسات ترعاهم.

وبذلك بدأت تظهر الخدمة الاجتماعية أو عمل اجتماعي حتي يتساوي الجميع الناس وتتساوي بباقي أفراد المجتمع الأسوياء والحصول علي حقوقهم من المجتمع.

وتعتبر الخدمة الاجتماعية لها مبادئ وفلسفة هي الإيمان بقيمه الفرد وأدميته واحترامه واحترام كرامته وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين الأفراد.

أخصائي اجتماعي:

خريج الكلية يهتم بدراسة السلوك الإنساني وقادر علي أحداث التغيير الايجابي للمجتمع ويساهم في حل المشكلات ويقدم حلول واقتراحات للحالات ويساعدهم علي تحقيق مصيرهم ويقدم المشورة والنصيحة لهم ويتابع الحالة في كل المجالات

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عمل الأخصائي الاجتماعي:

1- خدمه فرد بقرب من الحالة ويدرسها وبتعرف علي أبعاد المشكلة أو يقدم المساعدة علي كيفيه حلها ويدرس سلوكيات الأفراد ويكون علاقات مهنيه وهذه المادة هي سهلة.

2 - خدمه اجتماعية يدرس فيها الطالب التعامل مع جماعات المؤسسات جماعه في فصل او في جامعه او جماعه في الأحداث أو جماعه في مستشفي أو جماعه أمهات لأي فئة ويقدم الخدمة جماعية مثل "رحلات ومعسكرات وندوات ومؤتمرات ومهارات ومناقشات جماعية وزيارات...الخ"

أما تنظيم المجتمع أو تخطيط المجتمع يكون قسم مختلف يدرس المجتمع ككل مثل المدرسة أو الكلية او المستشفي او مركز الشباب او مؤسسه تأهيل وهكذا ويدرس مشاكل المجتمع ككل ويعرض حلول ومقترحات مع تدخل الأهالي وصفوه المجتمع.

ماهي مجالات الخدمة الاجتماعية ؟

ميزة الخدمة الاجتماعية إنها تدخل في كل المجالات بالمجتمع "المدارس -والمستشفيات- والجامعات رعاية الشباب الجامعي-ومؤسسات التأهيل للمعاقين - مؤسسات مكفوفين وصم وزوي احتياجات ودار الأيتام - الشئون الاجتماعية والتضامن - دار المسنين ومراكز رعاية الامومه والطفولة - مراكز الدفاع عن المرأة ومكافحه المخدرات مراكز أطفال الشوارع - محكمه الاسره

نظام الدراسة في الكلية او في المعهد:

الدراسة لمده أربع سنوات، لان الخدمه الاجتماعية بتدخل في كل المجالات (مجال مدرسي اسم الماده مدرسيه- مجال طبي طبيه - مجال تأهيل معاقين - مجال مسنين - منظمات المجتمع ونشأتها وأهدافها - انجليزي - خدمه فرد - خدمه جماعه - تنظيم مجتمع - تخطيط - اداره - علاقات عامه - احصاء - طفولة - علم الانثر بيولوجي علم دراسه الانسان - فروق فرديه - مناهج بحث - علم نفس وعلم اجتماع ريفي وحضري - سياسه - شريعه اسلاميه - صحه نفسيه - اقتصاد - زيارات - تدريب ميداني -...الخ".

ومع كل سنه دراسة لابد من تدريب ميداني الطلبة تعمل بالمؤسسات والتدريب بها في الفرقة الثالثة يكون معسكر إجباري ومعسكر اعداد قاده للاعتماد علي النفس وتعليم القيادة والتعبيه وكيفيه التصرف في الواقف وبإمكانيات المتاحة أمامك.

وآخر فرقة وهو العام الأخير من الدراسة يوجد بحث ويكون مشروع التخرج وتشيبه رساله ماجستير او دكتوراه مصغره بها خطوات البحث العلمي ويتم تطبيق النظري في اي مؤسسه عملي

أما عن الدراسات العليا في الخدمة الاجتماعية:

تكون من خلال الحصول تقدير جيد او جيد جدا ويحصل الطالب دبلومه عام واحده ويكون تحت مسمي دبلومه خدمه اجتماعيه في اي مجال من المجالات حسب الرغبه اما اذا كان التقدير امتياز يستطيع التقديم بالماجستير دون دبلومة

والماجستير اقسام: (فرد - جماعه - تنظيم مجتمع - تخطيط).

ماجستير الخدمة الاجتماعية مقسم لثلاث ترمات بنظام ساعات معتمده:

الترم الاول لكل التخصصات والترم التاني التخصص والترم الثالت التدريب الميداني لابد النجاح في كل ترم حتي تستطيع اختيار التخصص ثم تبدء في رسالة الماجستير اقل مده سنه ثم المناقشه وتستطيع الالتحاق والحصول علي دكتوراه.