شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفدا قبطيا نمساويا.. والكنيسة تستعد لبث عظات «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مجموعة من أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية لمعالجة الإكليروس أو رجال الدين المسيحي، والتي تتابع الحالات المرضية الخاصة بالرهبان والراهبات مع أسرهم بمركز لوجوس البابابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، وذلك بمناسبة احتفال الكنيسة بعيد رأس السنة القبطية الجديدة «عيد النيروز».

وخلال اللقاء أثنى البابا على عمل أعضاء اللجنة الاستشارية الطبية ومجهوداتهم في تقديم المشورة الطبية والدعم الصحي للإكليروس.

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كما استقبل البابا فوج من شباب مدينة جراتس بالنمسا والذين زاروا مصر لمدة ١٠ أيام قضوها بين زيارات وخدمات وتقابلوا مع عدد من الآباء الأساقفة والآباء الكهنة في لقاءات روحية اختتموها بلقاء روحي مع قداسة البابا حيث حدثهم عن حياة الفرح في الخدمة.

وفى سياق متصل يبث المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مقاطع صوتية قصيرة لقداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان «رسالة من البابا»، والتى ستكون متاحة للتداول بين الأشخاص والمجموعات عبر تطبيق «واتس اب»، والتطبيقات المختلفة الآخرى للأقباط.

ويعرض المركز الإعلامي للكنيسة باقة متنوعة من السلاسل التعليمية لقداسة البابا من بينها: قصص للحياة وكلمة في عظة، وصوت حبيبي، وفهمني فأحيا، وسؤال للبابا، وأقوال للحياة، والبابا وحكايات الأطفال، والبابا وأسئلة الشعب وتراث كنيستنا، والكتب المسموعة والعظات المسموعة ويجول يصنع خير وقصص إنسانية حيث تهدف هذه السلاسل إلى توصيل تعاليم من بابا الكنيسة إلى أبنائه، بطريقة تتناسب مع العصر الحالي.