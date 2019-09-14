شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتائج أعمال شركتي السويس والنصر للبترول عن العام المالي 2018/2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على الالتزام بتنفيذ برنامج العمل المتكامل لتطوير صناعة التكرير وتصنيع البترول وزيادة الطاقات التكريرية وتحسين القدرات وكفاءة تشغيل المعامل وإنشاء وحدات جديدة بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية.

وشدد الملا على الالتزام الصارم بإجراءات الامان الصناعي والسلامة في كافة مراحل التشغيل للحفاظ علي الأفراد والأصول الإنتاجية وحماية البيئة والاستمرار في تدريب العاملين ورفع كفاءتهم في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي يهدف إلي تحسين الأداء وترشيد الإنفاق وتوفير المعلومات الدقيقة التى تسهم في دعم اتخاذ القرار.

جاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة لشركتى السويس لتصنيع البترول والنصر البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2018/2019.

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واستعرض المهندس محمد عليوة، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، أهم نتائج الأعمال التى تحققت خلال العام، حيث أوضح أن كميات الخام التي تم تكريرها بلغت حوالى 6ر1 مليون طن بزيادة نسبتها 36% على العام السابق، حيث ساهم إنتاجه من البوتاجاز والبنزين 80 و92 والسولار والمازوت فى المساهمة فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى، مشيراً إلى ارتفاع قيمة ما أنتجته الشركة الى حوالى 4ر2 مليار جنيه.

وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ 4 مشروعات استثمارية جديدة بالشركة لرفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية، حيث جارى تطوير وتحديث مجمع التفحيم بالشركة متضمناً وحدة إنتاج البوتاجاز باستخدام أحدث التكنولوجيات للوصول الى أقصى طاقة تشغيلية وتحقيق أعلى درجات التشغيل الآمن وتوفير منتجات بترولية عالية الجودة مثل وقود الطائرات والبوتاجاز وإنتاج سولار مطابق للمواصفات الأوروبية، ومشروع إنشاء وحدة جديدة لإنتاج الأسفلت ويهدف إلى إنتاج 396 ألف طن سنوياً ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعى الاحلال والتجديد والأمن والسلامة وحماية البيئة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية وتحسين اقتصاديات التشغيل وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وأوضحت نتائج الأعمال التى عرضها المهندس محمد عبد الله حسن، رئيس شركة النصر للبترول، أن الشركة قامت بتكرير حوالى 7ر3 مليون طن خام ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا ووقود النفاثات والسولار والمازوت والأسفلت وارتفعت قيمة إنتاج معمل النصر خلال العام المالى 2018/2019 إلى حوالى 2ر2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 21% على العام السابق ، كما تم ضخ استثمارات قيمتها 384 مليون جنيه في مشروعات الاحلال والتجديد والأمن والسلامة ، مشيراً الى أن التكامل مع شركات البترول في منطقة السويس البترولية ساهم في توفير مواد التغذية للمشروعات من خلال توفير كميات من النافتا اللازمة والسولار والترباين من شركة أنابيب البترول وكذلك النافتا والنافتا الخفيفة لاستكمال تغذية جهاز الإصلاح من شركة السويس لتصنيع البترول ، وأضاف أنه تم تصدير كميات من المنتجات البترولية من خلال الشركة بقيمة إجمالية حوالى مليار دولار .

حضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.