شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الإسكندرية»: تركيب 25 ألف عداد مسبق الدفع وتقليل فواقد تسرب المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الشركة أتمت تركيب أكثر من ٢٥ ألف عداد مياه مسبق الدفع، وذلك فى إطار تعميم التجربة بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن الشركة تبذل جهود كبيرة لتقليل فواقد تسرب المياه.

وأشار «جابر»، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن مجال إنشاء المشروعات، شهد استكمال أعمال إنشاء عنبر التوليد برافع مياه الشرب بمنطقة «مرغم». وجاري استكمال أعمال تنسيق الموقع العام وتعديل خطوط السحب والطرد الرئيسية الخاصة برافع مياه الشرب. وتم تنفيذ آبار مياه جوفية اختبارية لخدمة المنطقة الجنوبية من محافظة الإسكندرية كأحد مصادر الدعم للمياه السطحية.

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وأضاف أنه في إطار استجابة الشركة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتركيب العدادات مُسبقة الدفع، واستبدال العدادات القديمة، إذ بلغ عدد تلك العدادات، التي تم تركيبها حتى شهر أغسطس الماضي 25330 عدادًا، بالعديد من المناطق بالمحافظة مثل قرية كازبلانكا بالساحل الشمالي ومكتب القوى العاملة وبشاير الخير، والعديد من الأندية بالإسكندرية.

وتابع «جابر» أنه نظرًا لأهمية مواجهة مشكلة فواقد المياه بسبب التسرب فأنه جاري استكمال أعمال دراسة تقليل فواقد تسرب المياه ورفع كفاءة وحدات الإنتاج وشبكات التوزيع عن طريق تنفيذ جدول زمني للكشف الدوري على شبكات الشركة على مدار العام.

ولفت إلى أنه تم تقليل نسب الفاقد من نسب تتراوح 50-58% إلى نسب تتراوح من 23-34%، كما تم القيام بأعمال حصر للوصلات الخلسة وتحديث خرائط العدادات بالمشاركة مع الفروع التجارية، ومراجعة بيانات العقارات على الطبيعية لتحديث ملفات العقارات، وصيانة جميع العدادات الإلتراسونيك بشبكات التوزيع لضمان فاعلية ودقة حساب كميات المياه النقية المنتجة بالمحطات.

كذلك أكد أنه تم تركيب 89450 قطعة مياه موفرة، في إطار خطة الدولة لترشيد الاستهلاك، موضحًا أنه في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، تم توريد وتركيب كشافات إنارة شوارع »LED« وكشافات للروافع والمحطات، ليتم بذلك استبدال نظام الإضاءة الخارجي بالكامل من كشافات الصوديوم 400 وات إلى كشافات الليد الموفرة 120-100 وات.