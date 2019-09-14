شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مسائية لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى أن هناك حملات مسائية لإعادة الانضباط لأحياء القاهرة، تشمل 6 أحياء يوميًا بالتتابع، مؤكدًا على استمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية بشوارع العاصمة وتفعيل القانون ضد المخالفين والقضاء على بؤر الباعة الجائلين وإشغالات الأسواق العشوائية وإزالة الأكشاك المخالفة وإخلاء الأرصفة للمشاة وإزالة الحواجز الحديدية وضبط الحركة المرورية.

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وأضاف محافظ القاهرة أن حملات اعادة الانضباط لشوارع العاصمة تتم بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بكافة أجهزتها، خاصة المرور وشرطة المرافق، بالإضافة إلى مسؤولي الأحياء وإدارت المحال والإشغالات ومسؤولي هيئة النظافة.

وذكر محافظ القاهرة أن الحملات استهدفت حتى الآن 13 حيًا، من بينها الزمالك وعابدين والأزبكية وبولاق أبوالعلا وروض الفرج ومصر الجديدة والنزهة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الحملات قامت بمراجعة تراخيص المقاهي والمحال، وأغلقت غير المرخص منها وألزمت المرخصة بالمساحات المخصصة لها، كما تم مراجعة التزام المحال بالاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدني، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 270 إزالة إدارية، و33 محضر إشغال و19 محضر بائع متجول و11 محضر بيئة.

حملات مسائية لإزالة الإشغالات في القاهرة