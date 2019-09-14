شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: حل مشكلة 240 عاملا بـ«الصناعات الحديدية» وحفظ حقوقهم ومكتسباتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، وإدارة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، ومجموعة من العمال مفوضين من قبل زملائهم بالشركة، في حل مشكلة 240 عاملا بالشركة، وذلك بتقريب وجهات النظر بين طرفي العملية الإنتاجية في إطار قانون العمل، والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وفض إضرابهم والانتظام في العمل، مع إعادة النظر في قرار الشركة بشأن بعض العمال السابق إنهاء خدمتهم لامتناعهم عن تنفيذ قرارات الندب.

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه تم عقد اجتماع بالوزارة بين ممثلي الشركة ومجموعة من العاملين لتبادل وجهات النظر ومناقشة مطلب العاملين، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، حيث تم الاتفاق على تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية التي وقعت في 3 أبريل الماضي من قبل العمال بكافة بنودها، وما ورد بها من التزامات.

وأوضح الاتفاق أنه بالنسبة للبند التاسع من الاتفاقية الخاص بالحالات المرضية، فقد تم تسليم المرضى خطابات تتطلب إحضار وتقديم ما يفيد بحالتهم الصحية، وبناء عليه سيتم تنفيذ ما تنتهي إليه هيئة التأمين الصحي في هذا الشأن.

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وأضاف أنه في حالة عدم تقديم العاملين ذوي الحالات المرضية ما يفيد حالتهم الصحية من قبل التأمين الصحي، فيحق للشركة انتدابهم للعمل في نطاق محافظات القاهرة الكبرى وفقا لأحكام البند التاسع من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

أما بالنسبة للبند الثامن من الاتفاقية المتعلق بالحالات الخاصة والصعبة الذين صدر لهم قرار بالانتداب أو الذين يصدر لهم قرار الانتداب ولم يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم بإنهاء الخدمة وفقا لأحكام المادتين 69 و110 من قانون العمل 12 لسنة 2003، فسوف يتم تسليمهم لأعمالهم بالأماكن المنتدبين إليها وتعمل الشركة على تذليل أية صعوبات أو مشاكل تعترض عملهم.

وفي حالة قيام الشركة بمنح أي من العمال إجازة سنوية طبقا لأحكام القانون تقوم الشركة بإبلاغهم وإخطارهم بالعنوان المدون بملف الخدمة أو توقيعه بالاستلام على هذا الإخطار وحتي يتم ندبه وفقا لأحكام الاتفاقية.

وأكد الاجتماع اعتبار المحضر مكملا ومتممًا لأحكام اتفاقية العمل الجماعية المؤرخة بين الطرفين في 3 أبريل الماضي.

وقدم الوزير الشكر لطرفى العملية الإنتاجية، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.