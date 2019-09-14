شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح المنتدى التجاري الأول بين مصر وإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلا عن الحكومة المصرية أعمال «المنتدى التجاري الأول بين مصر وإيطاليا: الفرص الاستثمارية» والذي تحتضنه مدينة نابولي في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجارين بمشاركة كبيرة بين من الشركات المصرية والمصرية.

وقال الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن منتدى التجارة الأول بين البلدين الذي تنظمه الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية تحت رعاية اقليم مقاطعة كمبانيا عاصمة جنوب ايطاليا، ويحضره نحو ٢٠٠ شركة ايطالية تمثل تخصصات متعددة من الأنشطة التجارية، فضلا عن رجال الصناعة والمستثمرين المهتمين بشؤون الاستثمار في مصر وخاصة في مجالات الصناعات اللوجستية والصناعات الغذائية والمراكز التجارية وسلاسل الإمداد، وانشاء المولات والمراكز التجارية وأسواق الجملة وغيرها من الانشطة الخادمة والمكملة للتجارة الداخلية،

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وأضاف «عشماوي» أن المنتدى يشهد توقيع مذكرة نوايا بين الحكومة المصرية والإيطالية ممثلة في حكومة كمبانيا تتناول الوثيقة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التأهيل الفني وتبادل الخبرات وتدعيم الاستثمار ورافده بين مصر وإيطاليا.

وأضاف «عشماوي» أن مصر تشارك بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور على المصيلحي، ويرافقه كل من مساعد أول الوزير رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والغلال، فضلاً عن شركات مصرية أخرى من القطاع الخاص العاملة في النشاط التجاري، وذلك بهدف دعم وتوطيد أواصر العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار «عشماوي» إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على تنظيم المنتدى بشكل دورى بالتبادل بين البلدين، وذلك للتأكيد على أهمية العلاقات المتميزة بين البلدين وزيادة التعاون المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية في مصر في قطاع التجارة فضلا عن تنمية تنمية التبادل التجاري، مشيرًا إلى أن وفد رفيع من الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية برئاسة جوزيه رومانو، قد زار مصر في نهاية شهر يونيو الماضي، والتقى بعدد من المسؤولين والوزراء من بينهم التموين والتجارة الداخلية، حيث استمع إلى عرض وافي حول الفرص الاستثمارية في قطاع التجارة الداخلية، حيث تم خلال الزيارة الإتفاق على تنظيم مؤتمر ومنتدى للشركات الإيطالية في نابولي لعرض الرؤية الاستثمارية للوزارة وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد «عشماوي» أن المؤتمر فرصة كبيرة لكي نؤكد أولا على عمق العلاقات وأواصر الصداقة المتميزة والراسخة بين البلدين، وثانيًا جذب المزيد من الاستثمارات الايطالية إلى مصر خاصة وان هناك ميراث ثقافي تاريخي مشترك بين الشعبين، موضحًا أننا نستهدف من خلال المؤتمر جذب الشركات الكبرى التي تعمل في السلاسل التجارية وسلاسل الامداد وسلاسل القيمة التي تشتهر بها ايطاليا وخاصة في صناعة الموضه والاطعمه، لكي تفتح لها أسواق في مصر أسوة بما قمنا به في عدد من الدول وعلى رأسها فرنسا واليونان ولبنان والسعودية والإمارات والكويت.