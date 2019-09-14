شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات لـ"حمدوك" بأمريكا الأسبوع المقبل لبحث رفع السودان من قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن اجتماعات مكثفة مع الإدارة الأمريكية، ومجلس الأمن الدولي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنطلق فى 19 من الشهر الجارى.

وفى تصريحاتٍ لصحيفة التيار السودانية، قال حمدوك، إن الاجتماعات في الولايات المتحدّة ستناقش رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرًا إلى وجود تقدم كبير فى هذا الملف.

وأوضح حمدوك، إلى أنّ الوفد السوداني سيبحث أيضًا أجندة الفترة الانتقالية، وما تتطّلع إليه الحكومة السودانية من تعاونٍ مشترك يفضي إلى إنجاز هذه المهمة.

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وأكد عبد الله حمدوك،أن الاجتماعات الأمريكية نرسل من خلالها رسالة للعالم بالسلام والتغيير والثورة العظيمة من أجل بناء سودان ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان والحكم الرشيد.