شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابى على معملين لشركة أرامكو بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي طال صباح اليوم السبت معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" .

ونددت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وكان متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية قد قال في بيان إن هجمات بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص اليوم السبت سببت حرائق أخمدتها قوات أمن الشركة.