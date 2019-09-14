شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا .. السيسى يشهد جلسات المؤتمر الوطنى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انطلاق جلسات المؤتمر الوطنى للشباب بحضور الرئيس السيسى.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الرئيس السيسى يشهد جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة" بمؤتمر الشباب

انطلقت منذ قليل، الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع"، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها هى دور السوشيال ميديا فى تزييف الوعى بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعى الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماع

السيسى: الأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر لا يمكنها أن تنسى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، خلال المواجهة التى تخوضها الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب، مؤكدا أننا ندفع ثمن مرتفع وعالى لمواجهة ومجابهة التنظيمات الإرهابية.

تلقى طلبات القطاع الخاص للانضمام للتأمين الصحى الشامل خلال أيام

تبدأ الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر البريد الإلكترونى:«[email protected]» تلقى طلبات المؤسسات الطبية الخاصة بمحافظة بورسعيد للتعاقد على تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة النظام الجديد؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الجودة واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد، ويمكن الاطلاع على الشروط المحددة والحصول على نموذج التعاقد على الموقع الإلكترونى: «WWW.uhia.gov.eg/registration».

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ضبط 1084 قضايا تهرب ضريبي بقيمة أكثر من مليار جنيه

واصلت شرطة التهرب الضريبي حملاتها الأمنية، ونجحت في ضبط 1084 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، أبرزها 135 حالة ضرائب عامة، وكشف 46 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و93 قضية فى مجال الجمارك.

مصر ترسل شحنات مساعدات إلى الأشقاء فى جنوب السودان

وصلت شُحنتا مُساعدات مصرية إلى العاصمة جوبا على مدار يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، تتمثل في كميات من الأدوية والخيام والملابس العسكرية، كما تصل 3 شحنات أُخرى من المُساعدات المصرية تباعاً أيام 13 و15 و16 سبتمبر الجاري، حيث تأتي تلك المساعدات لدعم إنشاء مُعسكرات تجميع القوات الجنوب سودانية وإعادة تأهيلها للعمل في مؤسسات الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

أمن الأقصر يكثف جهوده لكشف غموض العثور على أسرة من 5 أفراد متوفيين بمنزلهم

عثر الأهالى بقرية الرياينة التابعة لمدينة أرمنت غربى الأقصر، اليوم السبت، على سيدة عجوز وابنتها وأحفادها الثلاثة متوفين داخل منزلهم فى ظروف غامضة، وتم على الفور نقل جثامينهم للمستشفى لحين عرضها على الطب الشرعى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شاهد فى دقيقة.. مقررات الصفوف الأولى وطرق التقييم مع أول أيام الدراسة

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظاما للتعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثانى بالمرحلة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام الرسمية، والرسمية لغات، والرسمية المتميزة لغات، والخاصة بنوعيها عربى ولغات مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2019.2020.