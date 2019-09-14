شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات . Advertisements وتضمن القرار ما يتعلق بالدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها كليات الصيدلة، حيث وافق المجلس على مقترح بتعديل مسمى برنامج درجة بكالوريوس الصيدلة ليصبح "بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D". كما تضمن القرار إضافة كليتى الطب والعلاج الطبيعى لجامعة الزقازيق وكلية العلاج الطبيعى لجامعة قناة السويس.

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